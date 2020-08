Se filtró otra bizarra lista de pedidos por canje de Vicky Xipolitakis

Vicky Xipolitakis reclama "pasta dental, alcohol, algodón, chupete me agregás otro ya me volvió a romper 1? Aubronc rayito d sol en aerosol Yampu y crema jonson d manzanilla bb Y normal p mi cualquiera yampu y crema".

Y sigue: "Yilet, Tuayitas desmaquillantes. Delineador líquido negro, delineador lápiz negro, rímel negro. Amtitraspirante dove en sprit. Agua oxigenada porque 1 se gasto para el polvo me falta la tintura. Y si queres agrega leches. Gracias Fíjate vos lo que puedas", y cierra con un emoji enviando besos al almacenero que deberá cumplir con los pedidos de la vedette para conseguir que lo nombre en sus redes, en donde tiene más de un millón de seguidores.

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1294337420666777606 Siguen los pedidos de @VXipolitakis pic.twitter.com/hYUGRRjoO2 — A N G E L (@AngeldebritoOk) August 14, 2020

Ayer, Vicky Xipolitakis intercambió los primeros mensajes a través de Instagram con los dueños de un comercio de barrio para ofrecer canje publicitario en sus redes a cambio de una enorme lista de productos y costosas bebidas alcohólicas.

“Hola. ¿qué tal?, te soy sincera te escribo porque estoy necesitando un par de cosas: canje, publicidad y promoción a tu marca... justamente te escribí porque vi que tenés cosas interesantes. Hagamos lo que mejor podamos y los dos quedemos conformes para que ninguna marca se me ofenda ya que me abonan la publi (sic) o me llenan de productos. Armate algo copado que parezca abundante: no sé azúcar, tomates... Meté cositas y después me mandás una foto. Si está todo Ok, te paso la dire y me lo mandás pero que no quede poquito porque si no me va a costar mucho agradecer y voy a tener quilombo con la gente que me abona la publi", pidió en los audios que se dieron a conocer.