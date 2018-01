Se hizo el milagro: Bianca viajará para que la operen

Bianca tiene cuatro años y sufre de una rara cardiopatía congénita. Ya se sometió a dos cirugías y sus papás estaban reuniendo fondos para la tercera, que le permitirá vivir sin necesidad de un trasplante. La operación cuesta 167 mil dólares (unos 3 millones de pesos) y se realiza en el Boston Childrens Hospital, un centro estadounidense especializado en este tipo de enfermedades. La fecha límite para pagar la cirugía es el 10 de enero. Por eso, durante los últimos dos meses, Nadia y Sebastián, los papás de Bianca, hicieron una campaña solidaria que se viralizó en la región. Vendieron fideos y rifas, organizaron colectas en comercios y convocaron a eventos públicos, todo lo que se les ocurrió para juntar peso a peso. Eso les permitió recaudar dos millones, un 67% del presupuesto.

Como quedaba una semana de plazo y todavía les faltaba un millón, empezaron a pensar qué más podían vender. No estaban dispuestos a darse por vencidos y apostaban a un milagro, que finalmente se cumplió.

El 1 de enero, tras la celebración del Año Nuevo, Nadia recibió un llamado. Era el senador y titular del Sindicato Petrolero, Guillermo Pereyra. “Me preguntó cuánto me faltaba del presupuesto, le dije que era un millón de pesos y que estábamos viendo porque ya no sabíamos qué más hacer, entonces me contestó que me quedara tranquila, que Bianca iba a tener su cirugía y él me iba a ayudar”, contó la mamá emocionada. Recordó que, en ese momento, “no sabía si reír o llorar, si era verdad lo que estaba pasando”. “Pero me aclaró que sí era Pereyra y que se comprometía a completar lo que faltaba, así que fue una gran alegría”, expresó.

La mamá se reunió el martes con un contador que designó Pereyra para arreglar el papeleo formal de la donación. Allí le indicaron que el depósito se hará hoy, en la cuenta bancaria asignada para costear la operación.

“Estamos felices, Bianca recibió el regalo de Reyes por adelantado”, remarcó la madre”.

FONDOS

Sigue en pie la kermés del sábado en la Expo Plottier

Con la ayuda del Sindicato Petrolero, la familia de Bianca cubrirá todos los gastos médicos de la operación.

Sin embargo, como ya habían organizado una kermés para este sábado y hay varios artistas regionales comprometidos, decidieron mantener esa convocatoria y destinar el dinero extra para la estadía en Estados Unidos, que no estaba incluida en el presupuesto y que también tiene un costo muy elevado para la familia.

Los papás de Bianca informaron que, al completar el cupo de manera sorpresiva, resolvieron suspender el evento previsto para mañana y dedicarse únicamente a organizar la kermés solidaria del sábado, que se hará a partir de las 17 en el predio de la ExpoPlottier.

La entrada cuesta 50 pesos y actuarán 16 grupos artísticos, por lo que se espera una buena cantidad de público.