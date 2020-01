Se intensifican los trabajos y la pasión de los hinchas

Si bien ayer Quintero no hizo trabajos junto a sus compañeros, los médicos indicaron que se podrá sumar en la jornada de hoy a los ejercicios que lleva adelante el plantel en la localidad neuquina.

“Estoy bien. Estaba un poco resfriado con flema y eso me perjudicó. Me sumo a la pretemporada”, expresó el futbolista antes de tomar un vuelo de Buenos Aires a Bariloche y terminar el trayecto en auto hasta San Martín.

Los futbolistas se entrenaron en dos turnos, el primero por la mañana en El Desafío Resort, un predio ubicado a 2 mil metros del búnker elegido por Gallardo en la provincia de Neuquén.

"Hace unos días que venía con tos y estrés, y fue por eso. Estaba un poco resfriado, con un poco de flema, y pudo haber dado eso. Ya estamos bien”.Juanfer Quintero, el volante de River, antes de viajar a Bariloche

Por la tarde los trabajos se centraron en aspectos físicos y técnicos, en el mismo lugar que a la mañana y con las montañas como telón de fondo.

Allí, el entrenador del elenco de Núñez trabaja con los jugadores para que lleguen en óptimas condiciones físicas y futbolísticas al reinicio de la actividad oficial que será el domingo 19 de enero cuando visite a Independiente en un partido pendiente de la fecha 14 de la Superliga.

El plantel arribó el viernes por la tarde a San Martín de Los Andes, después de vivir un pasillo con más de 15 mil hinchas, y realizó algunos movimientos livianos a última hora dentro de los campos del hotel mientras que este sábado intensificó los trabajos.

Los futbolistas comenzaron ayer por la mañana corriendo desde el hotel en el que se hospedan hasta el predio de entrenamiento mientras que posteriormente se dirigieron hacia el campo de polo para continuar con la puesta a punto y luego los jugadores llevaron a cabo tests de resistencia aeróbica divididos en dos grupos.

La imagen del plantel trotando por la ruta 40, hasta llegar al campo de polo, entregó una imagen inusual, ya que algunos hinchas que estaban en las cercanías acompañaron al pelotón de futbolistas durante algunos metros.

Luego de responder al trabajo físico, los jugadores se tomaron un tiempo para saludar a los hinchas que se acercaron. Todo parece indicar que habrá aliento durante toda su estadía en Neuquén.

6 Las jornadas de trabajo en San Martín

River llegó el viernes y su estadía en San Martín de Los Andes se extenderá hasta el viernes 10. El primer partido oficial del año será el 14 ante el Rojo.

Un trote junto a los hinchas

River se mezcló con sus hinchas en la pretemporada que realiza en San Martín de Los Andes a punto tal que terminaron todos corriendo a la par, entre la emoción de los simpatizantes y el profesionalismo de los futbolistas.

SportsCenter on Twitter Todos unidos ¡hasta en el entrenamiento! Postal única de los jugadores y los hinchas de River, trotando en la Ruta 40. pic.twitter.com/WJj6QXwjky — SportsCenter (@SC_ESPN) January 5, 2020

Hubo aliento para todos los futbolistas, fanáticos emocionados hasta las lágrimas, corriendo con los celulares en mano y cámara encendida para documentar un momento histórico para los chinchas patagónicos.

La locura de los hinchas de River en San Martin de los Andes Trote por Ruta 40 junto a los hinchas

“Fue tremendo todo lo que se vivió”

Eduardo Cifuentes, integrante de la agrupación que impulso el recibimiento al Millo, calificó como muy positiva la bienvenida al plantel de Gallardo.

Eduardo Cifuentes, integrante de la Agrupación San Martín de Los Andes es de River, que colaboró en la recepción histórica del Millo, destacó el trabajo del grupo de hinchas que se acercó a colaborar para ordenar el arribo del plantel de Marcelo Gallardo.

El día después de la gran fiesta que significó el arribo del plantel para realizar la pretemporada, Cifuentes se mostró feliz y orgullo, matizado con algo de cansancio por el trajín que significó cuidar los detalles para evitar desbordes. “El balance es más que positivo por todo lo que se vivió”, contó. “Nosotros esperábamos ocho mil, diez mil personas y superamos holgadamente esa cifra”, destacó. La agrupación se involucró de lleno en la bienvenida y en este sentido valoró el trabajo de todo el grupo.

p39-f02-depo.jpg

“Esperábamos ocho mil, diez mil personas, y superamos esa cifra. El balance fue positivo”. "La gente de la agrupación hizo un gran trabajo desde las 10 de la mañana hasta la noche”.Eduardo Cifuentes. Presidente de la Agrupación San Martín de los Andes es de River

“El laburo que hicimos fue tremendo. La gente estuvo trabajando desde las 10 de la mañana hasta las once de la noche cuando terminaron de hacer la limpieza en la ruta, juntando las botellas y toda la basura que quedó, pero lo valió”, dijo feliz aunque también con un dejo de amargura confesó: “Es que nos quedamos un poco con la espina porque no bajaron los jugadores a saludar. Además el micro era ploteado. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que, en lo que nosotros nos habíamos enfocado, estuvo bien”, resaltó.

Nobleza obliga y Eduardo ponderó que ayer los jugadores sí “se bajaron del micro, estuvieron firmando autógrafos se sacaron fotos con algunas personas y seguramente mañana (por hoy) van volver a hacer lo mismo. Eso ayuda un poco y esta más que bien”, señaló.