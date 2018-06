En El show del espectáculo, el ciclo radial que conduce Ulises Jaitt (Radio UrbanaBA), el integrante de Polémica en el bar comenzó diciendo que tendría “fantasías” con Benjamín Vicuña en caso de que fuese mujer. Sin titubear a la hora de hablar de sexo, recordó que una vez tuvo relaciones “arriba del capot” de un auto y reconoció que todavía no descarta tener sexo en el mar.

Por otro lado, Iúdica reveló que “nunca hizo un trío”. “No me la bancaría. Siempre existe la fantasía, pero verla con otro (por su mujer) no podría soportarlo en mi vida”, afirmó el conductor.

Redoblando la apuesta, lanzó una confesión que fue prácticamente una bomba: “Soy el campeón sudamericano y casi latinoamericano de la autosatisfacción”.

Para levantar más la temperatura, el conductor admitió que no puede vivir sin sexo. “Mi posición preferida es estar acostado boca arriba y mi mujer acostada boca arriba. Se puede usar miembro y mano todo a la vez... no puedo vivir sin sexo. Puedo apenas estar un día sin tener sexo. Y ese día me la doy, me toco”, contó sin pelos en la lengua.

Iúdica y un momento incómodo con Pía Shaw

Bochornoso

El viernes, Iúdica protagonizó un polémico momento en su programa. Junto con uno de sus panelistas, le dio un beso de prepo a Pía Shaw y explotaron las redes.