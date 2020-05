Con la mirada fija en su celular, sin darse cuenta de que sus compañeros y docentes lo estaban viendo enjabonarse en la ducha, el joven seguía de cerca la clase virtual del departamento de Seguridad del Trabajo y Ambiente. “Chicos, se le prendió la cámara, es muy grave. No sé cómo avisarle”, se la escucha decir a una mujer en el video que circula en las redes.

Lógicamente, las autoridades de la Universidad pensaron lo mismo y no dudaron en comunicarle al jóven la drástica decisión. “Dada la falta de respeto que manifestaste en la clase de hoy fuiste desmatriculado del curso”, fue el mail que recibió.

Se le activó la cámara mientras se bañaba en plena clase virtual y lo echaron

En medio de la vergüenza, el joven salió a explicar la situación: “Pasó que tenía un turno en el médico a las 18 horas, entonces para no perder la clase, me metí a bañar mientras la miraba".

Además, en un chat con sus compañeros explicó: “Fue sin intención y no le quise faltar el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que disculpas a ustedes también. Me moría de la vergüenza y me fui de la clase. Y enseguida mandé un mail a la profesora".

Sin embargo, las autoridades no le dieron cabida a su disculpa y el jóven tendrá que esperar a ver que resolución le aplican como sanción. Por lo pronto fue desmatriculado del curso y se espera que lo echen de la Universidad. Dada esa situación, el jóven no podría regresar a la institución.

Ahora, hay quienes están en contra de la situación y esperan que, en medio de la pandemia y con clases poco habituales, el joven pueda ser restituido. Habrá que ver si el bañero apela.

LEÉ MÁS

Una ballena jorobada jugó frente a la playa de Las Grutas

Un hombre cayó de cabeza a un pozo de 7 metros en Junín