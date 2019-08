"Es impresionante, no sé que nos pasó", dijo Marley, un tanto incómodo, tratando de justificarse, con la mirada puesta en sus productores. Luego de que uno de ellos bromeara diciendo "dos veces fui yo", Esmeralda trató de mantener el clima de buena onda aunque quedó en evidencia que estaba un poco molesta. "No me saques el crédito igual de todo el acoso que he sufrido... y estoy orgullosa", agregó.

En otro pasaje del envío, Mitre desfiló por una escalinata y cuando se inclinó para saludar, tal como si estuviera arriba de un escenario, los jóvenes que estaban detrás de ella se agacharon para intentar verle la cola.

Juan Nicolás Dignani on Twitter Acoso a @EsmeraldaMitre en Jordania #PorElMundo pic.twitter.com/mMAYbWrtLb — Juan Nicolás Dignani (@JNDignani) August 15, 2019

Aunque ella y Marley intentaron mantener el humor y hacer bromas en torno a las frecuentes caídas de la actriz, los televidentes se indignaron al ver a la actriz rodeada de jóvenes.

Ootros también destacaron el buen humor que tuvo durante todo el viaje, más allá del momento desagradable que pasó y los frecuentes accidentes que tuvo en su estadía en Jordania.

¿@esmeraldamitreok realmente sabía andar a caballo? ¡Mirá lo que quiso hacer y lo que realmente le pasó! #PorElMundo View this post on Instagram ¿@esmeraldamitreok realmente sabía andar a caballo? ¡Mirá lo que quiso hacer y lo que realmente le pasó! #PorElMundo A post shared by Telefe (@telefe) on Aug 14, 2019 at 6:39pm PDT

Telefe on Twitter ¡@EsmeraldaMitre por Jordania suma más caídas que @marley_ok! Mirá este divertido momento de #PorElMundo ✈ pic.twitter.com/vO5lReakfT — Telefe (@telefe) August 15, 2019

RICARDO ADRIAN ZABALEGUI on Twitter Che, la podrían haber cuidado más a @EsmeraldaMitre la toquetearon toda , los pajeros de los turcos, una vergüenza!!! — RICARDO ADRIAN ZABALEGUI (@AdrianZabalegui) August 15, 2019

on Twitter ¿Vieron #PorElMundo? ¿Vieron como esos tipos no la dejaban ni caminar a Esmeralda Mitre? Eso vivimos nosotras, en mayor o menor medida, todos los días mientras ustedes se hacen los boludos. — (@_inthecl0uds_) August 15, 2019

F on Twitter Vieron. Les dije que la estaban manoseando. El pendejo ese rancio con esa cara de pajero libidinoso la estaba violando con la mirada. Hijos de la mierda #PorElMundo pic.twitter.com/jT4rCBLfZ8 — F (@AGayIsBorn) August 15, 2019

Alma de Jazmín on Twitter Terminó machucada y manoseada x unos cuántos tipos. Pobre !! — Alma de Jazmín (@AlmadeJazmn1) August 15, 2019

Maite on Twitter Jordania era un destino que re queria hacer pero por como la tocaron a Esmeralda Mitre.... pobresita. Igual, es un pais con una cultura completamente distinta hay que ir vestida de una manera particular. — Maite (@galdohl) August 15, 2019

Mariam on Twitter Divertido? estúpidos, no cuidaron a una Mujer, los idiotas de Marley y Cía. — Mariam (@ian_maria2) August 15, 2019

on Twitter La cantidad de hombres, de diferentes edades, acosando a Esmeralda Mitre y ella piloteándola con buena onda porque estaba en un programa en vivo. Me tienen harta los varones. #PorElMundo — (@jxstacrazylady) August 15, 2019

Klaudia Karina on Twitter Che... se notó mucho que la llevaron para torturarla...justo a Jordania...igual ella una diva...solo buscaba chongos si importar raza ni religion — Klaudia Karina (@ckmv01) August 15, 2019

Verito_Yakima ☀️ on Twitter Como me hiciste reir Esme! Culta, sencilla y amorosa. Lastima el acoso de los jordanos que fue horrible y no quiero ni pensar vos q lo sufriste. Sacando eso fue el programa mas divertido e informativo de todo el ciclo. Sos un amor — Verito_Yakima ☀️ (@VeritoYakima) August 15, 2019

Verito_Yakima ☀️ on Twitter Me puso tan nerviosa el acoso a #esmeraldamitre en Jordania, la produccion d #PorElMundo peleando con los tipos para q no se acerquen, fue horrible, la tocaron, la policia diciendo q se resguarden en un bar..si estaba sola la violaban, hdps jordanos d mierda! Sus caras horribles! https://t.co/8XWEixc83h — Verito_Yakima ☀️ (@VeritoYakima) August 15, 2019

RICARDO ADRIAN ZABALEGUI on Twitter No, pero fue increible y nadie hacía nada , se tuvieron que ir de ahí, un descontrol!!! — RICARDO ADRIAN ZABALEGUI (@AdrianZabalegui) August 15, 2019

Agus on Twitter Si x favor son unos degenerados, asco dan — Agus (@EsmeShiines) August 15, 2019

RICARDO ADRIAN ZABALEGUI on Twitter No, pero fue increible y nadie hacía nada , se tuvieron que ir de ahí, un descontrol!!! — RICARDO ADRIAN ZABALEGUI (@AdrianZabalegui) August 15, 2019

RICARDO ADRIAN ZABALEGUI on Twitter Casi se la violan, los turcos degenerados esos!!! — RICARDO ADRIAN ZABALEGUI (@AdrianZabalegui) August 15, 2019

Facundo on Twitter Siii re que fea situación Dios, yo me re asustaría!! La piotearon a full — Facundo (@FacundoFagnani) August 15, 2019

Agus on Twitter Le tocaron la cola más de 7 veces, le levantaban el vestido, le sacaban fotos, le miraban la cola, la cara de babosos, pero La re piloteó como las. Mejores para que el programa continúe... @EsmeraldaMitre @marley_ok una verdadera genia https://t.co/Y3EjMOShoN — Agus (@EsmeShiines) August 15, 2019

RICARDO ADRIAN ZABALEGUI on Twitter Casi se la violan, los turcos degenerados esos!!! — RICARDO ADRIAN ZABALEGUI (@AdrianZabalegui) August 15, 2019

Facundo on Twitter Siii re que fea situación Dios, yo me re asustaría!! La piotearon a full — Facundo (@FacundoFagnani) August 15, 2019