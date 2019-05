Se ofendió y rechazó ser la mamá de Wonder Woman

Estados Unidos. “Hollywood me dio una bofetada”, sostuvo la actriz Charlize Theron al revelar por qué no fue parte del exitoso film Wonder woman, que protagonizó Gal Gadot en 2017. Durante una entrevista para promocionar la película Casi imposible, una fan le preguntó por qué había rechazado encarnar a la Mujer Maravilla y ella aclaró: “Yo no decliné a hacerlo”. “Es un gran ejemplo de cómo Hollywood te da una bofetada en la cara cuando empezás a cumplir años”, dijo luego de contar que le ofrecieron ser la madre de la heroína. “Fue un momento decisivo que me indicó que había cambiado mi carrera”, añadió.