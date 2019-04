Al igual que las anteriores, esta imagen es en blanco y negro, pero la pose de ambos es más que sugerente. Mientras Icardi está acostado boca arriba, en lo que pareciera ser una mesa; en toples, ella se muestra apoyada sobre la panza de él.

En tan solo unas horas, la imagen en la cuenta de Instagram de Wanda llegó casi a los 400 mil "me gusta" y miles de comentarios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 28 Abr, 2019 a las 11:05 PDT

Por caso, su hermana Zaira lanzó con ironía: "Ah, tan tranquis". Mientras que Ana Rosenfeld, la abogada de la empresaria, exclamó: "Que fuego esta pareja!"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 25 Abr, 2019 a las 8:39 PDT

"@zaira.nara acabo de ver la foto en el Instagram de @mauroicardi. ¿¡@wanda_icardi cinco hijos y estás así de bomba!? Gracias", agregó la modelo y conductora Luli Fernández.

Embed Ver esta publicación en Instagram Me llevas @mauroicardi Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el 24 Abr, 2019 a las 8:58 PDT

En tanto, Nati Jota destacó el privilegiado físico del delantero del Inter: "Que ort…, Mauro".

"Quiero ser el ombligo de Mauro"; "El culo de Icardi dios no soy digna"; "No puedo evitar ver el cu.. de Mauro adóptenme. Mi cocinar lavar planchar atender Mauro cuando tu no estar yo hacer todo todo todo"; 2No sé si decir que te partiría a vos, a tu marido, o que partamos la mesalos tres"; "Ma il culo di Mauro È STUPENDO"; "Wanda por Dios, vos entendiste todo en esta vida"; ¡Quién pudiera!"; "La prossima foto è porno"; fueron algunos de los comentarios de los seguidores argentinos e italianos.

El book hot del matrimonio llega semanas después de varios escándalos: los clásicos pasajes de factura mediáticos entre Wanda y el padre de sus hijos, Maxi López; las lapidarias declaraciones en la televisión italiana de su cuñada, Ivana Icardi, y los enconos del futbolista con sus compañeros y autoridades del Inter, que provocaron el llanto de Wanda en el programa Tiki Taka donde oficia de panelista.