Se pasó a las raquetas

“Esta vez vamos a hacer las cosas bien. Las intimidades no se cuentan a todo el mundo”.

Toma algunas precauciones

En diálogo con Los ángeles de la mañana, Barón expresó: “Las intimidades, a las amigas, a la familia. Esta vez vamos a hacer las cosas bien. Porque esas cosas no se cuentan a todo el mundo”. Y hasta se animó a bromear: “Yo hasta que no vea una foto, no creo en este romance”.

Vienen zafando de las cámaras

Según varios medios, la pareja ya tuvo una cena íntima en un restó en Olivos, donde se mostraron muy cariñosos. Sin embargo, Jimena aclaró entre sonrisas: “No mientan. No hay ninguna foto... Inventan que estuvimos. Si eso fuese así, venimos zafando muy bien durante todos estos meses, ¿no?”.

Le mojó la oreja

La “intrusa” Débora D’Amato reveló que a Osvaldo la noticia no le cayó bien. “Que su nuevo novio esté con el nene y en su casa no le va”, reveló.