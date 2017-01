Se peleó con su primo, lo mató y lo descuartizó

Formosa.- Un hombre con antecedentes penales fue detenido acusado de descuartizar con una amoladora a su primo, quien fue encontrado semisumergido en las aguas de una alcantarilla en la localidad formoseña de Ibarreta, según informaron ayer fuentes policiales.

El detenido tiene 32 años, es adicto a las drogas y estuvo detenido en el penal bonaerense de Olmos por delitos contra la propiedad.

La víctima, primo del sindicado asesino, fue identificada como Jorge Amaranto Acosta (44), dedicado a la venta y reparación de celulares. Su cuerpo fue encontrado en una alcantarilla ubicada a la vera de la Ruta Provincial 27, sin los miembros inferiores ni superiores ni la cabeza, detallaron las fuentes.

Tras el hallazgo del cuerpo, la Policía fue a la casa de la víctima, en la que vivía con su primo, y encontró al acusado lavando ropa, al tiempo que detectó sangre en una habitación.

Familiares de Acosta aseguraron que el atacante es Dardo Navarro, quien vivía en Buenos Aires y debido a su problema con las drogas fue albergado allí para que se recuperara.

“Mi madre decidió que venga a vivir con nosotros. Siempre fue conflictivo a raíz de su problema con las drogas, pero nunca imaginamos que llegaría a este extremo”, dijo un hermano de Acosta a la prensa.

Por su parte, la madre de la víctima, Ramona Barrios, publicó en su muro de Facebook: “Este tipo que ni merece llamarse persona es el asesino de mi hijo. No tiene perdón de Dios. Vivió, durmió y comió con mi hijo y a sangre fría lo mató”, y agregó: “Destruyó a una familia y ahora preso no quiere hablar y sólo dice ‘yo no hice nada’. Pero todas las pruebas en la escena del crimen y donde se encontró el cuerpo de mi hijo lo señalan como responsable”.

En tanto, el hermano de Acosta, quien es abogado e interviene en la causa, había dicho el jueves que su primo le confesó a un amigo que se había “mandado una cagada”. Según le había contado Acosta a Radio Unido, Navarro le había confesado a un compañero: “Me peleé con mi primo, lo terminé matando y lo descuarticé”.

La causa judicial caratulada como “homicidio”, que lleva adelante el juez de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Marcelo López Picabea, es considerada “casi resuelta, por los claros indicios” contra el primo de la víctima imputado por este macabro hecho.

De la investigación había surgido que “para cometer el horrendo crimen (el acusado) utilizó una amoladora para seccionar el cuerpo” de su primo, quedando evidencia del alto grado de ensañamiento post mortem.

Hace aproximadamente dos años, también en la provincia de Formosa, un sujeto de 23 años había protagonizado un hecho similar. Luego de asesinar salvajemente a un empresario homosexual, lo castró, lo carbonizó y finalmente lo descuartizó, antes de enterrarlo en una pequeña fosa en las proximidades de un hotel alojamiento. Los restos de la víctima habían sido encontrados a la vera de la Ruta Provincial 1. El asesino, identificado como Federico Matías Martínez, finalmente se dio a la fuga y fue encontrado semanas después en la localidad de Claypole, en Almirante Brown, en uno de los cordones del conurbano, en la Provincia de Buenos Aires.

