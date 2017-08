La producción de la diva está ultimando detalles para que Susana viaje a Milán en septiembre, para meterse en la intimidad de la famosa botinera; su marido, Mauro Icardi, y sus hijos. Según informó el portal La Ubfal, la conductora visitará el estadio San Siro, donde juega Icardi con la camiseta del Inter; paseará por el lago Como y hará shopping en las principales boutiques de la ciudad italiana junto a la rubia fanática de las compras. Lo que aún no se sabe es si la Wanda cobrará por salir en la pantalla.

Hace unas semanas, la ex de Maxi López anticipó que tendrá su propio reality, al estilo Kim Kardashian. “Un día con Wanda. Mi canal de Youtube. Próximamente”, escribió la rubia en Instagram para anunciar su proyecto.

Vuelve Fátima

Tras la notoria ausencia del domingo, Fátima Florez regresará al show de Susana el próximo domingo. Si bien trascendió que la humorista estaba angustiada porque la producción la había dejado afuera, ya que “no daba para hacer bromas” un domingo electoral, la misma Fátima salió a restarle importancia al asunto, al señalar: “El jueves me avisaron que yo no iba a estar por el tema de las elecciones. Tenían miedo de que preparara todo y que quedara poco tiempo. No querían mandarme poquito tiempo al aire, así que prefirieron guardarme. No estoy enojada ni nada, la tele es así”.

“Con Susana va todo muy bien”, expresó, tratando de contrarrestar las versiones que afirman que a la conductora no le agradó cómo la imitó.