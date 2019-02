Se pone picante

Desde ya, el expectativa del desembarco de Barón en el envío estará centrada en su vínculo con Nicole Neumann. Es que semanas atrás corrió el rumor de que la modelo no estaba conforme con la llegada de la actriz al magazine de Telefe por el vínculo amoroso que tuvo con su ex pareja Matías Tasín. De hecho, cuando se conoció el romance entre Neumann y el empresario, la autora de “La Tonta” lanzó con humor: “Se está comiendo a mi ex porque se lo presenté yo”.