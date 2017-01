Se pudrió todo por un reguetón

Despedida de solteros está muy cerca de terminar con la relación de Yanina y Matías, quienes hace 11 meses están juntos. Según el video transmitido el jueves, la joven pidió espiar a su pareja -quien vive en otra casa como parte de una de las reglas del reality- y le molestó verlo bailar reguetón de forma muy sensual con una de las participantes y que le dijera que le gustaba como mujer.

Teniendo conocimiento de esta situación, Yanina pidió reunirse con él en la “casa del árbol”, el único lugar donde pueden verse por unos minutos. Esperando tener un momento de intimidad, Matías se arregló para impresionar a su chica, pero ella lo esperaba furiosa, tan así que tiró el anillo de compromiso que él le dio. “Me estás haciendo quedar muy mal, bol… Me llaman para ver lo que estás haciendo y veo que agarrás a la novia de un pibe. La agarraste de la pierna. Estás bailando, está bárbaro, no te voy a hacer quilombo porque baile reguetón, pero me dolió en el alma que dijiste que te gustaba”.

Luego, Yanina habló con la conductora Carina Zampini y le explicó que cree que los compañeros de su novio le están tendiendo una trampa para eliminarlo: “Creo que Matías es un blanco muy fácil. Siento que lo están haciendo entrar como un caballo. Ahora se hace el enamorado, el inteligente. Arriesgué mi vida, mi trabajo para que él y yo estemos acá. Me enoja su falta de inteligencia”, sentenció.

Sin anillo: Molesta por lo que vio, la joven de 28 años tiró la alianza que su novio le dio para comprometerse.