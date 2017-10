Se puso brava

Ante estos rumores, la también actriz por primera vez contestó muy enojada. “No me importa, soy sincera, porque ninguno tiene fundamentos, yo sé el show que monto, lo que entreno para poder cantar y bailar en vivo, soy una gran profesional, y tengo un equipo que me ayuda a ponerme a la altura del trabajo que hago. Son criticones todos, y es un lugar cool criticar”, expresó Lali en Agarrate Catalina.

Luego, Lali fue subiendo el tono de voz y aseguró que no va a permitir que le falten el respeto:

“No le tengo que gustar a todo el mundo. El arte puede gustar o no y, sobre todo, no voy a aguantar faltas de respeto de lalistas ni de no lalistas, porque yo soy respetuosa y espero lo mismo del otro lado”, disparó muy furiosa.

Sobre sus shows en el estadio Luna Park, dio un anticipo. “Para la primera fecha tenemos un artista internacional sorpresa, después muchos artistas locales. Va a ser el 3 y 10 de noviembre”, reveló.

Firme: “No voy a aguantar faltas de respeto de lalistas ni de no lalistas”, senteció Lali.

A la gran pantalla

Por primera vez, Espósito se entregará a un drama en la pantalla grande. Se trata de Dolores, film de Gonzalo Tobal, que también contará con la participación de Esteban Lamothe. Sobre ese proyecto dio detalles: “Es la historia de una chica acusada de un asesinato, cómo tu vida cambia de un momento a otro, cómo la sociedad te puede matar o salvar, o cómo los medios también pueden tomar esa medida”.

Si bien la película se estrenará en 2018, ella anticipó: “Creo que cuando la gente vaya al cine se va a encontrar con un montón de cosas que ve diariamente en la televisión. Para mí fue un gran trabajo porque estoy acostumbrada a hacer comedia, y esto es un drama muy fuerte que va a estar en todos los cines el año que viene”.