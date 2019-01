Se resistió al robo de la bici y terminó toda golpeada

Como la mujer se resistió, el delincuente la golpeó y la pateó hasta que los vecinos salieron en su ayuda alertados por los gritos, por lo que este emprendió la fuga.

“Lo único que me acuerdo es que me pegaba. Me dio mucha impotencia con la impunidad con la que me golpeaba para robarme la bicicleta. Por suerte no se la llevaron”.Víctima. Vecina neuquina que sufrió un intento de asalto

“Salí a hablar por teléfono en la Zona Sanitaria Metropolitana y la vi en el piso agarrada de la bicicleta, mientras un hombre la tironeaba y la pateaba en el piso y entonces empecé a los gritos”, relató una mujer que advirtió el hecho y llamó al 107.

En ese momento, otros vecinos a bordo de un auto salieron a perseguir al delincuente, hasta que este los amenazó con sacar un arma de fuego y escapó.

“Iba a ir a ayudar al club y me pasó esto”, afirmó la víctima a LMN, tras ser asistida por el personal del SIEN que llegó al lugar, luego de que sufriera diversos golpes y raspones en el cuerpo.

Respecto de este tipo de robos, los vecinos manifestaron que no son habituales, pero señalaron que por la época de vacaciones hay mucho menos movimiento en la zona. En el lugar trabajó personal policial y de Gendarmería Nacional.

LEÉ MÁS

Cutral Co: en las fiestas hubo diez denuncias por violencia de género

Policía manejaba una camioneta secuestrada que había desaparecido del predio de Tránsito en Huincul