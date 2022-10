Se reveló en qué barrio vivirá Wanda Nara en Estambul

wanda (1).jpg Wanda Nara.

El departamento en el que vivirán es grande, moderno, luminoso y con una vista privilegiada a ambas partes de la ciudad. Ubicado en un lugar céntrico, tiene todo cerca: un puente para cruzar a la parte asiática, el casco histórico, Santa Sofia, la mezquita azul, el palacio de Topkaki y shoppings con marcas de lujo que seguramente disfrutará Wanda.

Con respecto a los chicos, los cinco en edad escolar, cuentan con una variada oferta de escuelas. Tienen para elegir entre colegios públicos, privados y escuelas internacionales donde se enseña en varios idiomas. Entre ellos, en inglés, alemán y francés.

Una de las ventajas que ofrece Turquía es que no hay necesidad de aprender a hablar en turco a menos que no se quiera. De hecho, para vivir y manejarse en el país no es necesario saber ninguna de las lenguas locales.

Recordemos que Wanda vino a la Argentina a cumplir con compromisos laborales que incluyeron su participación en el programa de Telefe, ¿Quién es la Mascara?, y su aparición en el video clip de L-Gante. Con respecto a este último, a la modelo se la vinculó sentimentalmente y hubo muchos rumores al respecto.

Por otro lado, la empresaria suma una nueva ciudad a su colección de residencias. Ya vivió en Moscú, capital de Rusia, y en la brasileña Porto Alegre. En Italia vivió en Catania, Milán y Génova. Y su ultimo domicilio se ubicó en Paris, capital francesa.