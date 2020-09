Se separó y ahora no descarta enamorarse de un hombre

Ante esto, en Los Ángeles de la Mañana buscaron que el modelo se explaye al respecto y allí el confesó que podría llegar a enamorarse de un hombre. “No lo pensé nunca pero creo que podría llegar a enamorarme de un hombre igual que de una mujer. Siento que se debe vivir el amor sin rótulos ni nombres, siendo fiel a los principios que uno tiene. Yo no tengo prejuicios en este punto y creo que ese es el gran error de todos y el que nos lleva al fracaso absoluto. Simplemente, sigo a mi corazón y eso ya es ser valiente", contó.

El actor, que contó que se siente "libre", aclaró que "el amor tiene distintas formas y eso está bueno. Mis grandes mentores en esta profesión y a los que quiero mucho, son gay, entonces yo no descarto enamorarme de un hombre. Admiro mucho la capacidad de tanto de la mujer como del hombre en el amar. El amar hoy tiene una diversidad enorme y me parece que no nos tenemos que ajustar a los prejuicios y tabúes”.

Además, continuó reflexionando: "Se puede vivir con una mujer o con un hombre de la misma manera si hay sentimientos. El machismo es lo peor que nos pudo pasar en la vida. Creo que amar es ser honesto a sí mismo y yo no hago lo que no me gusta que me hagan… Apuesto a la felicidad emocional, a todo, y no es por casualidad que lo hago. Soy honesto con todo y soy fiel a la vida”.

Por último, Sancho recordó el momento en el que interpretó a un futbolista homosexual en la tira Botineras y aseguró que la forma de pensar de los tiempos actuales es muy diferente a la de aquel momento. “Era otra época, en el 2010, era otra sociedad, otra vida, no redes sociales, y cuando se da esa posibilidad, me pasó de vivir el escarnio propio que vive una persona que ama a una persona de su mismo sexo. Recuerdo que me insultaban y me hablaban despectivamente, y yo pensaba ‘que bueno, por un lado, porque evidentemente se están creyendo el personaje, pero que malo porque es terrible que los hagan sentir así’”, finalizó.