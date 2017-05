Se suicidó por bullying

Su madre, Cornelia Reynolds, siempre sospechó que el pequeño Gabe había sufrido bullying y que, atormentado, decidió terminar con su vida. Pero no tenía ninguna prueba. Nada que pudiera conectar sus especulaciones con la muerte de su pequeño. Pero ahora, meses después de la pérdida, Cornelia busca respuestas tras conocerse el video que muestra la salvaje golpiza que recibió su hijo en el baño de la escuela de Cincinnati, Estados Unidos, a la que asistía.

Fue en ese baño donde padeció la paliza que, según su madre, lo llevó a tomar la decisión de colgarse con su propia corbata personalizada en su habitación, dos días después. Fue Cornelia quien lo encontró muerto. Pero recién ahora supo sobre esa golpiza. Pasaron cuatro meses desde entonces y la institución nunca le había dicho nada al respecto.

La oficina del sheriff Lakshmi Sammarco reabrió la investigación para conocer las circunstancias de la muerte de Gabriel. La oficina de Escuelas Públicas de Cincinnati al principio se negaba a hacer pública la grabación, pero luego de que el diario Inquirer diera a conocer su existencia, cambió de parecer y la publicará en los próximos días. Eso sí, cuidará la identidad de los menores que golpearon a la víctima hasta que la investigación termine.

El distrito escolar defiende a la institución y dice que el video no es tan crudo como lo relata la abogada de la familia, Jennifer L. Branch. Señalaron que se siguieron todos los protocolos y que la madre fue advertida por una enfermera del colegio sobre lo sucedido y que incluso le recomendaron que lo llevara a un hospital. Cornelia negó esto último. Su hijo pasaba varias horas en la enfermería de la escuela y en ocasiones no quería ir a clases, prefería quedarse en casa.

Esa noche, al contarle a Gabriel que se habían comunicado con ella, el niño tuvo náuseas y vomitó. Su madre lo llevó a una guardia hospitalaria, pero no notaron nada raro. Al día siguiente, no fue al colegio. Volvió dos días después de la golpiza. Al regresar a su casa, nadie sabe por qué, subió a su habitación y se quitó la vida. “Fue a la escuela, pero no tenemos idea qué sucedió”, señaló Branch.

El detective Eric Karaguleff, de la Unidad de Homicidios de la Policía de Cincinnati, vio el video días después de la muerte del niño. “Observé comportamiento que, para mí, es bullying y podría incluso llegar a un nivel criminal por asalto”, indicó en un mail enviado a las autoridades de la institución. La abogada de la familia de Gabriel quiere que los demás padres vean el video para que sepan qué ocurre en la institución a la que envían a sus hijos.

Paliza: Dos días antes de tomar esa decisión, el nene fue golpeado en el baño de la escuela.

”Creo que Gabe no supo cómo decirme lo que estaba ocurriendo. No quería decirme ‘ma, alguien me está acosando’. Simplemente no supo cómo decírmelo”.Cornelia Reynolds. Madre del chico que se mató en Cincinnati, EE.UU.