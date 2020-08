Se viene el cierre de la productora Pol-ka

“El Grupo Clarín está decidido en cerrar Pol-ka, de concretarse dicha decisión, el plan de Adrián Suar es abrir una nueva productora, mucho más reducida en presupuesto y personal para empezar a producir ficción para cuando pase la pandemia”, explicó el periodista. “Para Clarín no es negocio bajo ningún aspecto mantener Polka en funcionamiento”, remarcó Lussich. Y luego aseguró que no quiere sostener a los empleados de la productora. “El Grupo no tiene intensión de seguir solventando la estructura de casi 300 empleados a los que se les sigue ofreciendo el retiro voluntario”, lanzó el también co-conductor de Intrusos. Luego detalló que “las pérdidas previas al 2019, año en que remontó con ATAV, dejaron a Pol-ka en una situación financiera sin retorno y agravada por la pandemia de COVID-19”.