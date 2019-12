Se viene un disco con canciones de Alberto Fernández

El proyecto busca replicar la experiencia que tuvieron en 2006 con el álbum El sueño del piano, que salió a la venta cuando Fernández era jefe de Gabinete. El mismo incluye dos composiciones creadas por el jefe de Estado: una que le da nombre al disco y otra titulada “Contracara”.

López contó que conoció a Fernández a través de su hermano Carlos, cuando eran muy jóvenes. "Él comulgaba en el tema de la música. Jugábamos al fútbol. Alberto estaba muy involucrado en el tema artístico, en todo lo que se llama ‘la trova porteña’. Con el paso de los años nos reencontramos y él de me da dos temas, ‘Contracara’ y ‘El sueño del piano’, y yo los edito para el disco El sueño del piano", recordó.

"Después hay una grabación que hicimos hace un tiempo, con temas de su autoría, hermosos. Se hizo un disco íntimo, que no se editó. Además, pudimos cantar juntos en el Café Monserrat un tema que se llama ‘Madre escúchame’. Nuestra relación se basa en el afecto y todo nuestro diálogo es artístico", agregó.

Sobre la nueva faceta de Fernández como presidente, manifestó: "Él es una persona de excelencia con una formación impresionante. Su discurso de asunción apuntó a acortar la desigualdad social y trabajar por los más humildes. Es un mensaje de mucha esperanza para todos. Un Gobierno que asume con un mensaje sobre el bien común y la justicia social, cortando con la grieta que nos hizo tanto daño. Me genera mucha emoción. Haber tocado y compartido con él, y ahora verlo manejar su auto para llegar al Congreso. Es algo que me conmueve. Sé de su camino. Es un placer, sé de su honestidad y confío en el equipo que ha armado, con personas de mucha capacidad. Va a ser el Presidente que va a poner a la Argentina de pie. Espero que haya una mirada hacia los trabajadores de la cultura. Él es sensible a la poesía y sensible en cuanto a lo que le pasa al país".

