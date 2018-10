Se viene un nuevo round entre Pampita y Nicole

Según reveló Ángel de Brito la próxima semana se espera una sorpresa grande para el reemplazo de Peña. En cuanto a la figura que ocupará el lugar de Laurita, Pampita sería otra vez la indicada. La modelo ya reemplazó anteriormente a Peña en su vuelta al certamen.

Misterio: se viene una sorpresa en el jurado y Lourdes ya llamó a Nicole para la Salsa de a tres.

¿ Se viene Nicole?

En medio de un escándalo por la filtración de unos chats con Poroto Cubero (su ex) y Mica Viciconte, el nombre de Nicole Neumann suena con fuerza para estar otra vez en la pista. Si bien De Brito insinuó que podría estar en el jurado, también es cierto que la rubia podría participar en la salsa de a tres. Es que Lourdes Sánchez aún no tiene ninguna figura porque recibió la negativa de varios famosos: Fede Bal se encuentra filmando, Pampita es fija al jurado y Moria Casán ya anunció que no está para “esas cosas” (ver aparte).

El último mensaje de Lourdes fue para Nicole, aunque hasta ayer la mujer del Chato Prada (productor de Showmatch) no tenía respuesta para saber si estará ante su archienemiga, Carolina Ardohain.

El chat bomba por el cual Moria no va más al “Bailando”

Lourdes le envió un mensaje a Moria Casán para sumarla a la salsa de a tres junto con Diego Ramos. Si bien hay buena onda entre la presidenta del BAR y la One, la ex jurado fue lapidaria con el certamen y con Laurita Fernández .

“Imposible 20 horas semanales de televisión ¡No tengo tiempo! Además, te imaginás evaluándome a Sweet in love... No me lo merezco y ustedes tampoco”, fue la respuesta de la conductora de Incorrectas. El encargado de leer el texto fue Ángel de Brito en su programa Los ángeles a la mañana, ya que el conductor le sacó de las manos el celular a Sánchez.

Por si no quedó claro, a Moria no le parece que Laurita Fernández (a quien siempre calificó como una mosquita muerta) esté a la altura como para evaluarla.