Luli Salazar está también en una situación complicada: logró apenas 13 puntos, aunque le juega a favor no protagonizar pleitos con los integrantes del VAR o el jurado, tal como sí lo hicieron Matilda (tras su participación volvió a cargar feo contra Flavio Mendoza y Flor Peña) y Screpante, que se enojó con Aníbal Pachano por defenestrarla en su devolución. “Yo no le digo que tengo ganas de vomitar con sus looks. Me parece que me faltó el respeto, porque era mi primera vez. Todos los hombres estuvieron muy duros y mala onda. Era tan patético lo que me decían que me causaba gracia”, se quejó la ex del “Pocho” Lavezzi, que además fue duramente criticada en las redes por Mariana Diarco. “Yo te voy a dar la previa”, disparó la vedette, al recordarle que mientras ella la tildaba de mentirosa, su ex la acosó sexualmente.