Se viralizaron nuevos audios del escándalo de Rial y su hija

"En este momento mi hija está en manos de los mejores profesionales. Mi familia y yo estamos viviendo una pesadilla hace meses. Pero el amor hacia ella nos hace pelear para recuperar a Morena lo más rápido posible", sostuvo el conductor de Intrusos.

Embed No voy a dar más detalles que vulneren la intimidad de mi hija. Eso se lo dejo para los delincuentes que publican chats o audios de una chica enferma y con riesgo de vida. Hoy lo importante es la salud de mi hija. — JORGE RIAL (@rialjorge) 5 de julio de 2018

Sin embargo, en las últimas horas de este jueves, se han conocido nuevos audios de la tensa relación entre ambos protagonistas de este culebrón.

"La verdad Morena te juro te di todo, te operaste, no te cuidaste. Preferís ir a Córdoba a estar con esos vagos de mierda. Estoy podrido", le dijo Rial a su hija en uno de los audios viralizados por Diario Show.

"Dejá de vivir por esa mierda. Y lo que me dijiste no te lo voy a perdonar. Me cagaste 500 cosas. Vos hiciste echar gente de acá y vos lo sabés. Estoy cansado", insiste en otro audio difundido.

Finalmente, Rial sostiene que "mi límite es este. Llegaste hasta el límite. Si el se quiere juntar conmigo a hablar que hable, pero tiene que venir con la verdad porque sino yo no le voy a creer".

