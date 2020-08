Sean Penn se casó en secreto con una actriz ¡Enterate quién es!

R3IXIVY3QNFQFJNB4IIUDFDBEI.jpg

En la misma publicación Sean Penn y la joven actriz, tiene 28 años, también recibieron un mensaje de felicitaciones de Josh Brolin. “Feliz boda tortolitos”, compartió el actor en sus historia de Instagram.

Sean Penn y la actriz comenzaron su relación en 2016, cuando él tenía 56 años y ella solo 24. En ese momento el actor estaba recién separado de Charlize Theron. Sin embargo, decidieron mantener su romance en secreto y lejos de los flashes de los paparazzi.

zentauroepp52698283-los-angeles-california-march-sean-penn-and-leila-200803120046-1596449021951.jpg

Leila, la nueva mujer de Sean Penn, es hija del actor y productor Vincent D’Onofrio, y su madre es la también actriz Greta Scacchi. La joven decidió seguir los pasos de sus padres y estudiar actuación. Por su parte Sean Penn estuvo casado en dos oportunidades: con Madonna de 1985 a 1989; y con Robin Wright de 1996 a 2010, con quien tuvo dos hijos, Dylan y Hopper. También ha sido vinculado con Scarlett Johansson y con la modelo checa Petra Nemcova.

Madonna-Sean-Penn-1.jpg

Ante tantos matrimonios, el actor de Hollywood admitió recientemente que puede ser “difícil” a nivel personal. En una entrevista con The Howard Stern Show en junio, Sean Penn reconoció es no es tipo fácil de tratar: “¿Soy difícil? Sí, eso creo. Diré que soy una persona que siente y expresa enérgicamente, he engañado a la gente para que piense que todo se trata de mí. Leila George, me conoce mejor que yo en este nivel, eso no significa que esté de acuerdo con sus percepciones, pero ciertamente las encuentro fascinantes”. En esa misma conversación se refirió a Leila como “la chica de mi vida”.