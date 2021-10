Sebastián Wainraich contó su historia de amor con Dalia Gutmann

"No, es mentira. ¿Ella dijo eso? Lo que es verdad es que cuando nos conocimos ella tenía novio y Sebita estaba solo. Ella creía que yo era gay porque trabajaba con Fernando Peña y con Ronnie Arias. Que machirula. Y también porque una vez me encontró en la cama con los dos", comenzó el conductor radial con su característico tono humorístico.

"Al principio estábamos como ahí. Ella me decía que quería ser mi amiga y yo decía 'para que quiero una amiga si yo ya tengo a mis amigos'. Un día hablando por teléfono le dije 'Mira, yo no quiero ser tu amigo'. Ese mismo día le dije 'Yo no te voy a llamar más. Vos llámame si queres ser mi novia'", siguió Wainraich, quien luego protagonizó un cómico momento al hacer un sketch de aquella conversación.

"Ella no me volvió a llamar, entonces la llamé yo. Después estuvimos un tiempo con una amistad medio versera, mentirosa. Y bueno, un día se dio", cerró el invitado ante la risa de todos los presentes en el living de Los Mammones.