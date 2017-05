Luis Gómez, el chofer damnificado, explicó en declaraciones a LU5 que la situación de inseguridad comenzó anoche, después de las 21, en la esquina de Mitre y Olascoaga, cuando los dos delincuentes subieron armados y le exigieron que fuera hacia Toma Norte.

Ya en la zona de las bardas, el remisero fue llevado a un kiosco de la zona ubicado "en una calle oscura". Allí bajaron del vehículo y uno de ellos sacó una pistola.

"Me abrió la puerta de adelante, amenazó con dispararme y me dijo que le entregue todo. Me puso la pistola en la cabeza y cuando le dije que no tengo dinero amenazó con meterme un balazo", indicó Gómez, que agregó que posteriormente le sacaron la billetera con la poca recaudación que tenía en ese momento, el teléfono celular y la llave del auto.

"Tengo bronca e impotencia porque a partir de que me pasó esto apreté el botón antipánico y no tuve ninguna respuesta", afirmó el remisero indignado, que llamó a la Policía con el teléfono de un vecino.

Gómez dijo que es el primer robo que sufrió en más de 20 años como chofer. "Si no tenemos ese sistema de seguridad nos quitan la licencia. Hace unos días me controlaron toda la documentación para renovarme la licencia y me dijeron que el botón antipánico estaba instalado, y hace unos días un compañero me dijo que después de las 21 nadie monitorea ese sistema. Así que ahora quiero que me den una explicación", aseguró.