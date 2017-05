Secuestro cibernético

En un principio, los hackers expresaron que liberarían cinco minutos de la película e irían soltando 20 minutos de manera paulatina hasta que se efectúe el pago. Según la información difundida en los medios, la productora del ratón se niega a cumplir con las exigencias de los delincuentes y comenzó a trabajar con el FBI para poder encontrarlos.

Sin embargo, la entidad norteamericana tiene una difícil tarea. “Encontrar al delincuente es lo más difícil para el FBI. Casi imposible porque los hackers de todas partes del mundo tienen diversas técnicas para ocultar su rastro en la red”, expresó Héctor Monsegur, director de Rhino Security Labs, hacker y actual consejero del FBI, y ejemplificó: “El hacker puede ser egipcio y utilizar software ruso y hacer parecer que su identidad es rusa, pero en verdad no”.

Por otro lado, explicó que el robo no se realizó directamente a Disney porque dispone de un buen sistema de seguridad, sino que se habría dado en las pequeñas productoras y distribuidoras que no tienen un gran presupuesto.

Esta no es la primera vez que ocurre algo así, ya que hace unas semanas Netflix fue víctima de una técnica similar y, dado que la plataforma de streaming también se negó a pagar, los hackers publicaron, un mes antes de su estreno, 10 episodios de la próxima temporada de Orange is the new black en el sitio The Pirate Bay.

Difícil: Según un especialista, el FBI tiene una complicada tarea para dar con los responsables.