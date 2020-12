Seducida por un futbolista

Sol Pérez fue invitada a Flor de equipo y contó que un futbolista que estuvo en el seleccionado nacional la quiso conquistar con regalos muy caros. “¿Cuál fue el futbolista al que rechazaste más veces?”, indagó sin vueltas Florencia Peña. “Hay uno que siempre me mandaba regalos caros. Una vez me mandó un reloj Cartier, yo estaba en un programa y me los mandaba. El Cartier no se lo devolví igual, ¡me lo quedé porque era un regalo!”, se sinceró la ex Chica del clima.

Ante la sorpresa de los panelistas del ciclo, Sol agregó: “Jugó en la Selección y todo. No me gustaba, y aparte tenía familia . Subía las fotos con los nenes, la mujer. La mujer es divina, hermosa. Él subía la foto y me hablaba”.

La conductora fue por más y le preguntó a la rubia si había mandado al frente al futbolista con su esposa. “No le voy a contar a la mujer, para nada. ¿Si jugaba en Alemania? (risas incómodas) No, no jugaba en Alemania. Me mandaba pasajes y todo, yo le dije que todo bien, pero no. Lo bloqueé del celular, ¡pero terminó llamándome por una aplicación! Era una cosa tremenda”, explicó. Pero lo llamativo de la historia es que el hombre sigue insistiendo. “Hace poco me volvió a escribir, pero no le contesté”, confesó Sol.

Finalizando y sin contener la risa, la modelo confesó que no era feo. “No sé de qué jugaba, no le seguía la carrera. Tremendo. Pobre la familia. Lo que no me gustaba era que tenía familia, él no era feo. Y después decimos que no hay códigos entre las mujeres. En ningún momento me habló de la mujer”, cerró.