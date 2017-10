Seguel piensa en Sansinena: "Es importante no relajarse"

Caída en La Pampa, triunfo en Neuquén y una derrota en los últimos minutos en Mar del Plata, fue la cosecha cipoleña cuando le tocó salir de La Visera de Cemento. Sin duda, los puntos que más dolieron fueron los que dejó pasar frente a Alvarado, que le dio vuelta el marcador en cinco minutos.

Para el defensor de Cipo, la clave va a estar en respetar al rival. “Va a ser un partido muy difícil, ellos vienen con mucha necesidad de ganar y más de local. Va a ser importante no relajarse, no pensar en cómo llegan ellos y estar enfocados en nuestro objetivo”, indicó.

Cipo llega al noveno capítulo en zona de clasificación, pese a la fecha libre que tuvo entre semana. Los resultados que se dieron no lo movieron de su lugar de privilegio. “Fueron positivos para que no se alejen tanto los de arriba ni sumen mucho los de abajo. Se dieron buenos resultados. Ahora tenemos que ir a Sansinena y sacar puntos”, dijo Seguel.

Sumar en Cerri –localidad ubicada a 15 kilómetros de Bahía Blanca– será importante para el Albinegro, que todavía tiene un partido pendiente de local frente a Villa Mitre, que se juega el 1 de noviembre.

“Sería un buen indicio ganar en este momento y sacar los tres puntos que es lo que siempre buscamos. Va a ser importante tener muy claro el objetivo que tenemos y marcarlo desde el primer minuto”, afirmó el neuquino.

3 partidos jugó Sansinena en condición de local y los perdió todos.

Nelson Seguel. Defensor y uno de los referentes de Cipolletti

Equipo confirmado

El Ruso Homann no anduvo con misterios en la previa al viaje a Bahía y el equipo ya estuvo confirmado en la semana. Con la recuperación de Jonathan Morales el DT tendrá un relevo de jerarquía en el banco, aunque no tocará a los once que vencieron al Deportivo Madryn antes de la fecha libre: Matías Alasia; Gastón Valente, Damián Jara, Federico Velázquez, Nelson Seguel; Maxi Carrasco, Eduardo Vilce, Fabio Giménez, Gustavo del Prete; Germán Weiner y Piñero da Silva.