Según los expertos: cuáles son los 10 mejores vinos de la Patagonia

Treinta enólogos de la Patagonia eligieron las 10 etiquetas que mejor representan al sur argentino. Neuquén tuvo un fuerte protagonismo.

Varios vinos de la región quedaron en el top 10 de vinos de la Patagonia.

La Patagonia volvió a posicionarse como una de las regiones vitivinícolas más destacadas del país. En una iniciativa impulsada por Caminos del Vino, 30 enólogos de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa participaron de una degustación técnica para seleccionar las diez etiquetas que mejor representan la identidad vitivinícola del sur argentino.

La actividad se desarrolló en el marco de una recorrida por bodegas patagónicas organizada por la publicación especializada, que desde hace 15 años trabaja en la difusión de la industria del vino. El objetivo fue identificar aquellos ejemplares que, por calidad, tipicidad y representatividad, funcionan como una verdadera vidriera de la producción regional.

El director de Caminos del Vino, Jorge Cabrera , explicó que este fue el primer año en que participaron referentes de las cuatro provincias patagónicas con actividad vitivinícola. Según indicó, la selección se realizó a partir de una evaluación profesional en la que los enólogos analizaron tanto la calidad técnica de cada vino como su capacidad para expresar la esencia de la región.

“Patagonia es una marca muy importante para Argentina y para la industria vitivinícola. Esa relevancia nace a partir de la calidad de los vinos”, sostuvo Cabrera durante una entrevista con LU5.

Bodega Canale - Cosechadora de Uva - Cosechadores (36) Claudio Espinoza

El especialista destacó que la elección no estuvo centrada en una única cepa ni en una zona específica. Por el contrario, cada elaborador presentó el vino que consideraba un ícono de su bodega y de su trabajo como enólogo, lo que derivó en una selección diversa que incluye blends, varietales tradicionales y cepas menos difundidas.

Los 10 vinos elegidos por los enólogos de la Patagonia

Las etiquetas seleccionadas como las más representativas de la identidad vitivinícola patagónica fueron:

Bodega Familia Schroeder – Pinot Noir-Malbec 2022 (San Patricio del Chañar, Neuquén).

(San Patricio del Chañar, Neuquén). Bodega Del Fin Del Mundo – Special Blend 2022 (San Patricio del Chañar, Neuquén).

Bodega Aniello – Trousseau Viña 1932 2024 (Mainqué, Río Negro).

Humberto Canale – Old Vineyard Riesling 2025 (Alto Valle de Río Negro).

Antigua Bodega Patagónica – UN Merlot Gran Reserva 2019 (Cervantes, Río Negro).

Viñas del Nant y Fall – Pinot Noir Rosé 2025 (Trevelin, Chubut).

Bodega Malma – Comienzo del Universo Blend 2023 (San Patricio del Chañar, Neuquén).

Bodega Miras – Familia Miras Pinot Noir 2019 (Mainqué, Río Negro).

Yaoyin (Chacra de Vinos) – Cabernet Franc 2025 (Gaiman, Chubut).

Flor del Prado – Cabernet Franc 2022 (Cipolletti, Río Negro).

La lista refleja la diversidad de terroirs y estilos que conviven en la Patagonia, desde el Alto Valle rionegrino hasta los viñedos más australes de Chubut.

El crecimiento de Neuquén y el fenómeno de San Patricio del Chañar

Durante la entrevista, Cabrera dedicó un apartado especial a Neuquén y al desarrollo de San Patricio del Chañar, una de las zonas que más creció en las últimas dos décadas.

“Con unos 20 años de desarrollo se están logrando vinos excepcionales y cada año se siguen mejorando”, afirmó. Además, destacó que la región posee la mayor superficie implantada de Pinot Noir del país, una variedad considerada entre las más prestigiosas del mundo. Entre estos, el experto supo destacar la plantación de la bodega Familia Schroeder. "Sigue creciendo en superficie plantada de Pinot Noir", dijo al respecto Cabrera.

Bodega Familia Schroeder (2).jpg

Para el director de Caminos del Vino, las condiciones climáticas de la zona son determinantes en la calidad alcanzada. “Las noches muy frías, la amplitud térmica y el viento hacen que la fruta sea de muy buena calidad. Y el vino rico parte de una fruta rica”, explicó.

También remarcó que la apuesta de varias bodegas neuquinas por el Pinot Noir sigue creciendo. “San Patricio del Chañar se ha convertido en un especialista en esta cepa”, aseguró.

La sorpresa de Flor del Prado

Entre los vinos seleccionados, Cabrera destacó especialmente el Cabernet Franc 2022 de Flor del Prado, una pequeña bodega de Cipolletti que logró ubicarse entre las etiquetas más valoradas por los enólogos.

“Fue una muy linda sorpresa”, señaló sobre el proyecto. Explicó que el vino fue elaborado mediante un particular sistema denominado “Blend de Noches”, que combina uvas seleccionadas de tres cosechas diferentes.

Además, valoró el trabajo detrás de la cosecha nocturna, una práctica que permite preservar mejor las características de la fruta en momentos de altas temperaturas. “Eso ya te da un parámetro de un proyecto serio, que busca la calidad y apunta a la excelencia”, sostuvo.

Flor del Prado

Neuquén será sede de la próxima edición

La experiencia volverá a repetirse en 2026, pero con una novedad importante: el encuentro se trasladará a Neuquén y tendrá una mayor participación del público.

Según adelantó Cabrera, la intención es que los consumidores puedan compartir la degustación junto a los enólogos y brindarles una devolución directa sobre los vinos seleccionados.

“Queremos abrirlo al consumidor para que el enólogo tenga el feedback de primera mano. Al final, todo esto termina en algo muy simple: me gusta o no me gusta”, concluyó.

La próxima edición buscará reforzar ese vínculo entre quienes elaboran los vinos y quienes finalmente los disfrutan, en una región que sigue consolidando su prestigio dentro y fuera del país.