Según su mellizo, Wagner "no tiene que salir más"

Este hombre, a quien su hermano hace unos años intentó involucrar en un caso violación -por el que fue acusado aunque no llegaron a condenarlo-, ratificó que fue la madre la que ayudó a la Policía a detenerlo en el distrito bonaerense de Moreno, donde reside la mujer. “Mi mamá lo entregó. Ella tenía una casita y él apareció por la noche. Creo que la tenía amenazada. Él andaba armado”, relató Maximiliano.

Según su mirada, su hermano Sebastián sólo puede estar en prisión para no causar más daño. “Mi hermano tendría que estar preso. La pena de muerte no se la deseo a nadie, pero que no salga más”, pidió, y enfatizó que “una persona así es mejor que siga presa, nunca sabés cuándo lo puede volver a hacer”.

Un poco lo que dice el mellizo del acusado es lo que piensa toda la sociedad, pero lo que no tuvo demasiado en cuenta el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú Carlos Rossi, quien a mediados del año pasado le dio el beneficio de libertad condicional a Sebastián Wagner (estaba cumpliendo nueve años de prisión por dos violaciones). Perturbado por el caso, el magistrado solicitó ayer una licencia médica porque sufre un cuadro de depresión. En principio, esta licencia es por 20 días, mientras avanza un pedido de juicio político -con fines de destitución, en su contra- que impulsa el senador de Gualeguaychú Nicolás Mattiauda.

Lo que más se le objeta al juez Carlos Rossi de su accionar como magistrado no pasa por la ilegalidad de su decisión, sino porque al momento de tomarla desoyó los dictámenes del Servicio Pnitenciario, donde Wagner estaba recluido, desde donde recomendaban que no se le otorgara la libertad.

Licencia: El juez Carlos Rossi, quien liberó a Sebastián Wagner, pidió licencia por depresión.

Un velatorio con videos, música y sin flores

Los restos de Micaela serán velados hoy -luego de la autopsia que será a las 14- en una ceremonia que se realizará en el estadio cerrado del Centro de Educación Física de Concepción del Uruguay, en la que además se proyectarán videos y se escuchará música. El padre de la joven, Néstor García, confirmó que el velatorio se llevará a cabo en esa ciudad entrerriana en una ceremonia “diferente, como ella así lo hubiera elegido”. Se eligió el estadio porque tiene una gran capacidad “y sabiendo que mucha gente deseará estar en ese momento”, expresó el papá de Micaela. El hombre pidió que no haya “ofrendas florales” y que ese dinero se aporte “a la cuenta que daremos a conocer, para la creación de una fundación”.