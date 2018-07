Senador oficialista adelantó que votará en contra del aborto

Marino, actual vicepresidente segundo del Senado y presidente de dos bicamerales, aparecía hasta ahora como uno de los senadores en duda sobre cómo votaría. Trascendió que el pampeano se definió por votar en contra a raíz de las audiencias públicas en el Senado. “Cuando comenzó el debate en el Senado anuncié que me tomaría un tiempo a estudiar el tema y sobre todo para escuchar a todos los pampeanos pero que mi decisión la sabrían antes del debate en el recinto y así lo estoy manifestando. Yo no especulo como lo hicieron algunos diputados. Me tomé el tema con la seriedad que amerita”, sostuvo el legislador.

Sobre las razones de la decisión, Marino resaltó que no es una cuestión de “pensamiento personal” sino que su intención es representar a la sociedad pampeana que, en su mayoría, le manifestó estar en contra de la legalización.