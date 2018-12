Separado y con laburo

Según publicó el sitio Infobae, Leone decidió separarse del cantante de tango porque no comparte la estrategia de abandonar el país. “Si sos inocente, quedate y demostralo”, sería la postura de la mujer.

El periodista Rodrigo Lussich contó que mientras Darthés continúa en la búsqueda de un abogado que asuma su defensa, desde hace unos días consiguió trabajo en el restaurante de un primo segundo.

Fake news

Luego de que en las redes sociales circulara un tuit pregonando una supuesta desestimación en Nicaragua de la denuncia de Thelma Fardín contra Darthés por violación, Sabrina Cartabia, representante legal de la ex Patito Feo, desmintió la fake new (noticia falsa que se viraliza a partir de las réplicas de muchos usuarios que no chequean esa información y la comparten como reales).

“La noticia que afirma eso es de un portal que no conozco y no cita fuente. A nosotras no nos han informado nada en ese sentido y, es más, la Procuración de la Argentina a cargo de Casal, así como Cancillería están cooperando en el enlace internacional para continuar la investigación”, aseguró la letrada en diálogo con el portal TN.

Más tarde, Cartabia acudió a su cuenta de Twitter y escribió: “Mi deseo en este fin de año es que en 2019 no le demos más RT a portales que publican sin fuente y honremos al periodismo de calidad”.

“Muchas gracias a todxs lxs periodistas que se esfuerzan tanto por informar a la sociedad con compromiso democrático”, añadió.