Sepúlveda, el más grande: va por otro ascenso y récords

“¿Los tantos que más recuerdo en mi carrera? Además del debut con el Decano, los dos triples seguidos a Parque Sur en el quinto partido del torneo pasado, que fueron determinantes para inclinar la serie a favor nuestro”, destaca la leyenda.

Súper Mario también buscará el sexto ascenso en la categoría y el séptimo en su cuenta personal. Ya subió a la Liga Nacional con El Nacional de Bahía (2007), Olímpico de Santiago (2008), Unión de Sunchales (2009), El Nacional/Monte Hermoso (2010) y Quilmes de Mar del Plata (2011). Además, “el señor de los ascensos” dio el salto del Federal al TNA con Hispano Americano en 2014.

“Los rivales me felicitan”

Sepúlveda cuenta que, más allá de la estadística, lo que lo pone bien es sentirse útil dentro y fuera de la cancha. “Me causa satisfacción no sólo poder estar vigente por experiencia, sino seguir siendo importante para el equipo. Cuando hablo todos me escuchan y los rivales me felicitan y me dicen ‘qué importante es para la Liga que estés jugando’. Son mimos”, revela el ídolo.

“Quiero ascender con Español”

La frutilla del postre en la magnífica carrera de Marito sería ascender con un equipo de la región, y en el Torito todos sueñan con él. “Quiero ascender con Español, el tema es el trabajo previo. Todos los equipos tienen ese objetivo. Hay que jugar, competir e ir cumpliendo objetivos. Queremos, de movida, superar la campaña del año pasado, que llegamos a semi”, analiza, entusiasmado pero a la vez realista. ¿Y cómo llegamos al debut? “Bien, lástima el tema de los extranjeros. Por ahora hay uno y está tratando de adaptarse a todo. Trataremos de estar a la altura”, agrega Sepúlveda.

En cada inicio de temporada se le consulta si es la última. Y el emblema del Torito aclara: “Mientras siga sintiéndome bien e importante, no me planteo el retiro. El campeonato pasado terminé muy bien. Lo disfruto mucho”, culmina, listo para agrandar la historia. Mario Sepúlveda, el más grande de todos.