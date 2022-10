“Seré débil, pero el que arregló con el FMI fui yo”

“Entiendo que venimos de un tiempo muy difícil y entiendo que en muchos esté la idea de sentir que no tenemos futuro, pero vamos a mirarlo con mucho optimismo. ¿No les parece que hay datos elocuentes para pensar que el vaso está medio lleno? La industria lleva 17 meses seguidos creando empleo registrado, por si no les alcanza”, remarcó el primer mandatario, en un tono confrontativo.

El fundador del Frente de Todos criticó las peleas dentro de su propia coalición y la reticencia de la oposición a alcanzar acuerdos estratégicos: “La grieta nos pone en diferentes veredas y algunos dejan de ver los datos que mostré. Nada es más fácil que sembrar desesperanza. A mí no me tiene que tolerar nadie, si no respetar. A veces pareciera que ceder es perder. Seré muy débil, pero el que afrontó la pandemia, buscó las vacunas y fue al Fondo Monetario Internacional a negociar fue Alberto Fernández”.