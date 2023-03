Sergio Berni otra vez trató muy mal a Fernández

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dejó en evidencia -otra vez- sus insalvables diferencias con Alberto Fernández : remarcó que el Presidente “no es un muerto político porque los muertos no molestan” y aseguró que es “imposible” que sea reelecto.

Por otro lado, sentenció que “Alberto Fernández no es un muerto político porque los muertos no molestan”. Y argumentó su postura: “Él ahora molesta en la reconstrucción de un peronismo que tiene ambición de poder para transformar de verdad”. Y amplió: “Le hace mucho mal al peronismo, molesta esa necedad de seguir diciendo que va a ser candidato a Presidente y mientras tanto el peronismo no puede reorganizarse”.