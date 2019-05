Sergio Denis está "mejorando progresivamente"

En este sentido, Colombo, señaló que está a punto de ser trasladado a un centro de recuperación y agregó que actualmente “a veces tiene asistencia respiratoria”.

Luego de describir la situación clínica de su representado, el abogado recordó una visita muy especial a su amigo cuando aún estaba internado en el hospital Ángel Padilla de Tucumán y otra, de igual sentir, ya en Buenos Aires, hace pocos días. “Su hermano Carlos me dice ‘Diego cuando lo veas hablale porque Cacho Castaña nos dijo que cuando tuvo una situación así él recordaba cuando lo visitaban y le hablaban... Entonces yo lo hice allá y aquí, cuando estuve en la clínica”, comenzó, y siguió relatando: “Él miraba perdidamente para adelante y me le puse hablar de las cosas que hemos vivido, le dije ‘Negro’, porque para mí es el Negro Hoffman, y en el medio de esas palabras él giró y me miró, no con su mirada, pero me miró y hubo una reacción. Ahí le puse una mano en la frente y se durmió”.