"Tengo que desmentir a Garavano. No habló conmigo. Me llamó y no lo atendí. Me parece muy bajo estar en campaña política y decir que habló conmigo. Y me parece muy hipócrita de (Mauricio) Macri, me parece muy bajo de su parte llamar a mi vieja desde un número privado para decirle que se solidarizaba", disparó Sergio.

El titular de la cartera judicial fue el primer funcionario en pronunciarse en relación a la aparición del joven artesano y reconoció que la familia Maldonado "está enojada y es razonable que estén así". Sin embargo, también aseguró: "estuve intercambiando unos mensajes con Sergio y hablé con la abogada", hecho que el hermano de Santiago negó.

Sergio recordó además que Macri jamás se comunicó con su familia y lo hizo recién este viernes, más de 80 días después de la desaparición forzada y tras la confirmación de su muerte.

"Son muy perversos, es muy bajo lo que hacen", disparó notablemente enojado y advirtió que "hay un límite, yo tendría que estar llorando ahora a mi hermano y tengo que estar pendiente de las cosas que dicen porque no paran de tirar basura".

Y siguió: "Ellos lo hicieron político el caso desde el primer momento cuando no dejaron de tirarnos basura. Es muy burdo lo que hacen. No puedo creer que usen las cosas políticamente. Me parece patético".