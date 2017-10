Sergio Maldonado: "Hasta que no esté 100 por ciento seguro, voy a seguir buscándolo"

"Hasta ahora no podemos confirmar si es el cuerpo de Santiago. Hay que esperar un poco e informar bien. No voy a decir si es Santiago o no porque no lo podemos identificar, más allá de que (el cuerpo) tenga algunos elementos personales. Hasta que no confirme en un cien por ciento que es el cuerpo de Santiago lo voy a seguir buscando", sostuvo el hermano del joven.

El hombre remarcó, de todos modos, que "es raro que se haya encontrado ahí", ya que en otras oportunidades habían "pasado por esos lugares y no había nada", y confirmó que funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri intentaron comunicarse con la familia.

Esta noche la familia Maldonado brindó una conferencia de prensa en la que indicaron que "no hay explicación física ni jurídica" del hallazgo del cuerpo luego del cuarto rastrillaje en el mismo sector.

Por su parte, la abogada de la familia, Verónica Heredia, recalcó que se trata de un "momento doloroso" luego de que se encontrara el cuerpo sin vida de un hombre en el río Chubut, alrededor de las 12.40.

En el mismo sitio se llevaron a cabo procedimientos los días 5 de agosto, 8 de setiembre y 18 de setiembre pasados sin que éstos dieron resultado positivo.

"No tenemos explicación a la fecha porque los otros dieron negativo", indicó la abogada.

Alejandro Inchaurregui, del equipo EAAF, confirmó la presencia del DNI de Santiago en el cuerpo hallado aunque ello no significa que se trata del joven artesano desaparecido el 1 de agosto pasado.

Por su parte, Andrea, cuñada de Santiago, dijo que "es un momento muy doloroso para la familia, les pedimos a todos que piensen cuando dan una información."

Minutos antes de la conferencia, la familia emitió un comunicado por las redes sociales en el que indicaron que "ante la multiplicidad de versiones malintencionadas y falaces disparadas a partir del hallazgo del cuerpo encontrado en el Río Chubut, pedimos cautela, prudencia y, sobre todo, respeto a nuestro sufrimiento ante la posibilidad que sea Santiago".

Recalcaron que "aún no se ha establecido en forma fehaciente la identidad de la persona encontrada, por lo que no vamos a hacer ninguna declaración hasta que se concrete esa medida judicial, con intervención de peritos e investigadores de nuestra confianza".

Indicaron que "en estas últimas horas se han multiplicado los rumores, algunas expresiones de crueldad y presuntas fotografías que ponen a prueba las buenas intenciones de las personas que las circulan".

