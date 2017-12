"Sería hermoso debutar en la Primera de River"

Fanático de River, Centurión sufrió mucho la eliminación de la Copa Libertadores (fue el cuarto arquero en la fase de grupos), pero no culpó a los arqueros por el mal momento y además dijo que no es positivo para los juveniles. “Que esté cuestionado el arco no lo veo como algo positivo para los más chicos. Uno desea que siempre les vaya bien a todos, tanto como hincha como jugador”, opinó y agregó: “A Augusto (Batalla) lo conozco de inferiores, tenemos una gran relación y siempre quiero que le vaya bien porque si le va bien a él se va a confiar más en los chicos que venimos de abajo, y eso también te abre puertas. Creo que se ha criticado de más a los arqueros. Fue una crítica un poco desmedida. El arco de River requiere de mucha fortaleza mental y cualquiera puede cometer errores. El tema es tratar de reponerse lo más rápido posible”.

Su sueño

El plantel del Millo partirá rumbo a Miami a principios de enero para hacer la pretemporada y el cipoleño se ilusiona con tener un lugar, aunque no se apresura y sabe que todavía tiene tiempo para pegar el salto. “Debutar en Primera es un sueño de chico y sé que si hago las cosas bien, en algún momento se va a dar. Pero por ahora me lo tomo con tranquilidad. Voy a la cancha, soy hincha fanático desde chico y ver el estadio lleno es increíble y te dan ganas de estar ahí, sería algo hermoso”, se ilusiona. Por otra parte, se refirió a la continuidad de Gallardo en River y la calificó como “muy positiva”. “Ha hecho las cosas muy bien y me alegró que se quede y pueda seguir dando alegrías a los hinchas”.

¿Qué espera Centurión para el 2018 que se viene? “Espero hacer un buena pretemporada y estar bien durante el año para poder sumar minutos y poder mostrarme. En algún momento, si tengo alguna oportunidad, estar bien”, concluyó. El pibe sigue creciendo año tras año, su nombre comienza a sonar cada vez más en Primera y apuesta a tener una chance concreta en el mediano plazo. Con un arco sin dueño, los pibes se hacen grandes y Centurión pide pista.

Dijo presente en el brindis de LMN

Ezequiel aprovechó los días de vacaciones para volver a la región y pasar las fiestas con su familia. Por eso, estuvo presente en el brindis de LM Neuquén con los deportistas destacados de la región. Aldana Foigel, reconocida golfista de la zona, le pidió una foto y el joven arquero accedió amablemente. Crack.

La llegada de Pratto al Millo se definiría a principios del 2018

El representante del jugador aseguró que esperan la oferta de River para los primeros días de enero. El jugador quiere volver a la Argentina.

La posible llegada a River de Lucas Pratto, actualmente en San Pablo, se definirá en los primeros días de enero, según adelantó el representante del futbolista, Gustavo Goñi.

“El tema Pratto se va a definir después de las fiestas. Yo todavía no me reuní con nadie”, aseguró Goñi al referirse al pase del jugador. San Pablo está dispuesto a escuchar la oferta del club de Núñez.

En diálogo con radio La Red, Goñi añadió: “Él quiere volver a Argentina porque su hija vive acá. Si hay algo concreto, lo vamos a escuchar. (Marcelo) Gallardo lo quiere a Pratto desde hace mucho. El tema es si los dirigentes hacen una oferta concreta”.

Pratto es uno de los pedidos que realizó el DT de River para afrontar el 2018, en el que jugará la parte final de la actual Superliga, la Copa Libertadores, la Copa Argentina y la Supercopa Argentina ante Boca.

Hace un año, San Pablo abonó a Atlético Mineiro, también de Brasil, seis millones de dólares por el 50% del pase de Pratto, por lo cual querrá recuperar la inversión.

En el top ten

Este 2017 terminará con River dentro de los diez mejores equipos del mundo, según el World Club Ranking. El Millonario se ubica en el puesto 8, muy lejos de su clásico rival, Boca, que terminó en el 28. Real Madrid (1°), Barcelona (2°) y Atlético Madrid completan el podio. Independiente (11°), San Lorenzo (12°), Lanús (34°), Racing (36°), Atlético Tucumán (38°), Estudiantes (42°), Godoy Cruz (45°), son los otros argentinos.