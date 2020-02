Hijo de una gloria como el Papi Dehais, Facundo mamó el sentimiento rojo y también espera obsequiarle una alegría a la institución. “Obviamente que me encantaría, más uno siendo hincha del club. Esperamos darle una alegría a la gente y a la entidad. También a nosotros mismos, que venimos haciendo un gran sacrificio”, aseguró Dehais.

0 triunfos del Rojo en La Chacra

En el torneo, si bien es cierto que jugó un solo partido en su estadio y tampoco perdió. Fue 1 a 1 ante el Deportivo Rincón por la primera fecha.

Villa ni concentra

El delantero Mauricio Villa no podrá estar ante su ex equipo La Amistad a raíz de problemas físicos que acarrea justamente desde la derrota en la ida ante los cipoleños. “Volví a entrenar esta semana y me pegaron una patada en el empeine. Y no pude hacer futbol ayer (por el jueves).

El técnico decidió no convocarme y me parece lógico porque hay compañeros que están mejor”, aceptó el atacante. Arriba, entonces, seguirán los pibes: Ramírez y Baraona.