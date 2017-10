"Sería un sueño que los dos vayan al Mundial"

“Tengo un amor especial por Perú, incluso desde antes de conocer a mi marido. Con más razón ahora quiero que les vaya bien en fútbol y en todo, por lo que sería un sueño que los dos clasifiquen al Mundial”, explica generosa Marian, una fana de Independiente de 40 años. “A mí también me gustaría que los dos estén en Rusia 2018. Incluso firmo el repechaje y que Argentina vaya directo”, devuelve gentilezas Karu –como le dicen los amigos–, de 32 años.

No hay apuestas de por medio ni gastadas. El sentimiento mutuo en la pareja denota cariño por el país del otro y deseos de que ambos consigan el ansiado objetivo. “A veces por cábala no vemos los partidos o apagamos la tele en los minutos finales. Pero obvio que esta vez no nos vamos a perder ni un minuto”, agrega la estudiante de Recursos Humanos que se desempeñó con éxito en diferentes rubros en la zona. Cuentan que Catita suele ser pura risa, aunque en la sesión de fotos cuesta obtener alguna. ¿Serán también los nervios por el partido determinante que se jugará esta noche en La Bombonera?

Hincha de Universitario de Lima, el hombre de la casa de calle Jarilla del Río les tiene fe a Paolo “el Depredador” Guerrero y a Edison Flores, el Oreja. “Creo que empatamos 2 a 2”, pronostica el licenciado en Comercio Internacional que trabaja en la empresa Transener.

Dos chicos juegan a la pelota en la calle al tiempo que en la tele sólo se habla del trascendental choque. Hay clima de fútbol dentro y fuera del hogar. Y Mariana, tras pensarlo una y otra vez, también arriesga confiada: “Creo que va a ganar Argentina 2 a 1”. Karu tiene claro que si Perú logra la hazaña, el viernes no le brindarán el recibimiento más cálido en su empleo. “Básicamente me dijeron que si gana Perú, no vaya porque me deportan”, cuenta entre risas. Lo que importa hoy es... la victoria (y claro, la familia).

Cientos de fanas de la región en La Boca

NEUQUÉN

El partido del año, como no podía ser de otra manera, tendrá presencia del Alto Valle en las tribunas. Se estima que centenares de fanáticos de la zona viajaron exclusivamente a Buenos Aires para presenciar el trascendental Argentina-Perú de esta noche, que puede valer un pasaje a Rusia 2008.

Por distintos medios (micro, avión, autos particulares), los fanáticos se reservaron estos días, previo aviso en sus empleos, para no perderse el cotejo más importante de los últimos tiempos.

En la foto que ilustra este texto puede verse a Maximiliano, Alan, Emiliano y Ricardo, “amigos del trabajo, amigos de la vida” como se definieron, que emprendieron la aventura ayer pasadas las 18 en auto.

Qué más lindo que viajar a ver un partido crucial con amigos que sienten la misma pasión.

El estadio de Boca lucirá repleto hoy y muchos de los hinchas serán de estos pagos. “Vamos vamos, Argentina, que el Valle no te deja de alentar...”.