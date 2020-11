Serie The Witcher de Netflix: sus 5 fracasos

La serie The Witcher de Netflix , popular por su trama de ficción, magia , hechicería y ocultismo, ha arrebatado muchos comentarios positivos alabando el trabajo de sus directores y actores, pero las críticas entorno a esta historia fantástica no se hacen esperar.

Falta magia

Los fanáticos de la serie se han quejado en reiteradas ocasiones en ruedas de prensa y también por redes sociales, sobre este tema. Y es que estaban muy acostumbrados a ver magia pura saliendo de las pantallas, de la mano de The Shadow Hunters, Merlin e incluso el mismo Harry Potter. Así que al ver "The Witcher", lo mínimo que esperaban ver los televidentes de Netflix era magia y de la buena. Pero realmente en las escenas de la serie fantástica, se ven plasmados o acentuados otros aspectos por encima de la magia o la hechicería que sí está presente, sólo que en muy baja medida o al menos no en la dosis a la que los fans están acostmbrados.