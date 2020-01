Serradori ganó la etapa 8 y Terranova llegó tercero

"Me siento verdaderamente feliz. Ha sido precioso. El día de ayer fue muy complicado, cometimos un error y lo pagamos caro. Esta mañana hemos recuperado el terreno perdido colocándonos por delante. Me gustaría dedicarle esta victoria, como expiloto de motos que soy, a Paulo. No es fácil sacar fuerzas después de una jornada como la de ayer. Me ha ayudado mucho mi copiloto Fabien. En el coche somos dos los que peleamos y atacamos. Estoy feliz, muy feliz”, expresó el vencedor.

terranova.jpg

En la general, Sainz domina con 31h56:52 y tiene una diferencia de 6:40 sobre Nasser Al-Attiyah y de 13:09 sobre Stéphane Peterhansel. Terranova se mantiene quinto, a 43 minutos de la vanguardia.

La Etapa 9 del Rally Dakar 2020 unirá las localidades de Wadi al Dawasir y Haradh en un recorrido de 476 kilómetros de enlace y 410 de prueba cronometrada.

--> El resto de las categorías

Andrey Karginov y Mitchell Guthrie vencieron dentro de los Camiones y los SSV en la Etapa 8.

En los camiones, Karginov logró una nueva victoria y se hace cada vez más firme en la punta de la categoría. El hombre de Kamaz cumplió con el tramo en 4h24:58 y relegó por 5:54 a Anton Shibalov y por 9:06 a Ales Loprais.

karginov gatillo 2.jpg

En la general, el ruso comanda las acciones con 34h31:43 y tiene una renta de 27 minutos con Shibalov y de 1h05 con Siarhei Viazovich, quien llegó sexto en la prueba de este lunes.

Entre los SSV, Guthrie se quedó con lo mejor, aunque su resultado no cuenta dentro de la categoría ya que abandonó ayer y se reenganchó dentro del Dakar Experience. El norteamericano venció en 4h48:21 y superó por 2:27 a Reinaldo Varela y por 2:49 a Francisco “Chaleco” López.

guthrie.jpg

En tanto, Juan Manuel Silva, navegando a Juan Miguel Fidel Medero, arribó 11mo, a 25 minutos del líder. El chaqueño se encuentra a 19no en la general, a 7 horas de la vanguardia.