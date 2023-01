Session con Bizarrap: las filosas indirectas de Shakira a Piqué

La colombiana comienza diciendo: “Perdona cogí otro avión / aquí no vuelvo no quiero otra decepción / tanto que te la dabas de campeón / y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión”.

En otro momento de la canción, la barranquillera parece dejar entrever que Piqué estaría intentando un acercamiento, un regreso que Shakira descarta: “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques”.