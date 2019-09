"Sé que se ha enojado y a día de hoy anda medio parco conmigo pero a mí no me interesa. Estuvo dos días con gripe, donde no entrenó casi nada, al tercer día empezó a practicar y le surgió la molestia en el isquiotibial. Yo quería que esté y le pedí que se tranquilizara. Al otro día se sintió mejor, pero yo lo veía más o menos", apuntó el entrerriano en la conferencia de prensa sobre el ex Boca.