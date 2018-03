Los periodistas explicaron que todo sucedió cuando Jorge se enojó porque Marcela pidió llegar más tarde a grabar el programa de Navidad, ya que tenía que cumplir con su labor en la radio. Ante ese panorama Rial destacó: “La palabra que más pegó y de la que la gente se agarró fue la de maltratador. Yo no me siento un maltratador. Vos sentiste que fue un grito para vos y fue para todos. Yo entendí bien lo que quiso decir ella ayer, por eso no me fui mal”.

“No creo ser un maltratador. He tenido épocas de calentón, puteador y todos me han conocido. He empezado a cambiar por suerte. Pero si alguna vez pasa eso, yo lo que les digo a todos es que primero vayan a hablar con las autoridades que están arriba de uno y después con la Justicia. De verdad hay que hacerlo si en ese momento te sentís maltratada”, agregó.

Por su parte, Tauro le agradeció al Intrusos por dejar expresar lo que sintió. “Valoro el gesto tuyo que no me hayas interrumpido. Se que es un acto de amor y creo que todos estamos aprendiendo. Yo también fui criada en un ambiente machista”, señaló la panelista.