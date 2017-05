Cristina Kirchner dijo que la campaña presidencial de Cambiemos fue una "estafa electoral" y señaló: "Este 25 de Mayo me da tristeza".

Cristina Kirchner dijo que la campaña presidencial de Cambiemos fue una "estafa electoral" y señaló: "Este 25 de Mayo me da tristeza".

Cristina Kirchner dijo que la campaña presidencial de Cambiemos fue una "estafa electoral" y señaló: "Este 25 de Mayo me da tristeza". Imagen de TV

Buenos Aires

“Este 25 de Mayo me da tristeza, me da desamparo, me da soledad. Siento que el pueblo argentino, parte del pueblo argentino, está desamparado”, declaró Cristina Fernández de Kirchner en una entrevista concedida al canal de noticias C5N, al final del día patrio.