En ese contexto, Pablo del Río, representante del jugador, reconoció hace unos días en un medio italiano que la Roma y el Inter habían mostrado interés por el mediocampista y que el Calcio es una plaza que Acuña ve con buenos ojos para continuar su carrera. "Hay muchos clubes interesados en Marcos y estamos hablando con ellos en este momento. Prefiero no revelar nombres. Pero admito que Italia y la liga italiana son prioridades para él. Veremos cómo se desarrollan las negociaciones después de que se resuelva la crisis de Covid-19", había dicho su manager.

En Portugal quisieran retenerlo pero saben que ante una buena oferta deberán transferirlo ya que en un par de ocasiones le cortaron esa posibilidad y al futbolista no le gustó la postura del club. El monto del que se habla es de 20.000.000 de euros, que había sido la oferta que el club recibió en enero del 2019 de parte del Zenit ruso y que fue rechazada.

La opinión de un periodista portugués para LMN

*Nuno Raposo (cubre al Sporting para el diario deportivo A Bola)

"Al Inter y a la Roma le interesa Acuña, que continúa en la mira de esos clubes. Pero por lo pronto no hay nada concreto. El Inter intentó un préstamo en enero y Sporting no aceptó. Se sabe que Roma también lo pretende. Pero en Europa está muy parado el mercado y más en Italia con la situación del coronavirus. Sporting, de hecho cuenta con él para la reanudación del torneo en junio ó julio. Y si recibe una propuesta concreta en el verano europeo la estudiará, pero no será por poco valor. Se habla de 20 millones de euros, pero es una incógnita las cifras que van a manejarse porque el mundo cambió. El Huevo es un jugador que 'tiene mercado', pero por lo pronto son todas especulaciones. Hace un año el Zenit ruso ofreció 16 millones más 4 por objetivos, que Sporting rechazó. El tiene una cláusula de salida de 60 millones, pero es un valor de protección para el club y no sirve tanto de referencia. Estimo que hasta agosto o septiembre no habrá definiciones".

