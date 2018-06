"Si me dieron empate acá es porque gané"

Con buen desempeño en los rounds primero, cuarto, octavo, noveno y décimo, en donde asumió la iniciativa, el Rayo (30,16 KO, 3,1), convenció al jurado frente a un rival (29,14 KO, 3, 2) que tras la derrota ante Danny García venía de cuatro victorias y corría con el plus de la localía.

Ayer, mientras paseaba por Ontario, el Rayo habló de la pelea: “Si me dieron un empate acá es porque gané. Y yo me sentí ganador. También entiendo que es muy difícil ganar afuera. Calculá que el promotor hace toda la inversión y que me llevé yo el título cuando el boxeador es de él y vive ahí, es difícil. Más allá de eso, quedé contento porque sé lo que hice. Dicen que afuera hay que ganar por nocaut y yo digo no. En el fútbol vos vas a jugar a otro lado, hacés un gol y ganás, no tenés que hacer diez Se gana, no importa cómo”, expresó el centenariense.

“Estaba buscando una oportunidad así y quizás eso me motiva más. Fue una prueba a nivel mundial y se va a correr rápido el ruido de que a Samuel Vargas, un boxeador que peleó con Danny García con Errol Spence Jr., le gané y me dieron empate. Eso me abre puertas. Este resultado me levanta en el mundo y anímicamente. Si no me caía antes, menos ahora”, afirmó Godoy, quien peleó en welter y dijo que es muy probable que se quede en esta categoría. ¡Bien ahí!.

1ª pelea que termina en empate para el Rayo

El neuquino, que acumula un palmarés de 30 victorias y 16 nocatus con tres derrotas, una por la vía rápida, ahora debe contabilizar una pelea con fallo sin decisión.